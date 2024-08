Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conta in un via libera alla produzione di reattori nucleari in Italia entro la fine dell’anno. Parlando oggi al Meeting di Rimini, Urso fa presente che nessun imprenditore straniero teme il costo del lavoro in Italia, quanto quello dell’energia. “Il problema di cui tutti mi parlano è quello dell’energia, per affrontare il quale abbiamo un’unica soluzione”, afferma il ministro. Accanto allo sviluppo delle energie rinnovabili “c’è la necessità di sviluppare anche l’energia nucleare. Non c’è altra soluzione, perché dopo il petrolio chiuderemo i rubinetti anche al gas”. Per questo, sono ancora parole di Urso, “vogliamo realizzare i reattori nucleare di terza generazioni quelli componibili, industriali e dimensionabili, nel nostro Paese. Io spero che sia possibile annunciarlo entro quest’anno”.