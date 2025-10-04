“Il migliore ospedale d’Italia per nascere? È quello di Rimini”: le recensioni delle mamme premiano l’Infermi

L’Ospedale Infermi di Rimini figura al primo posto, con il punteggio più alto, nell’elenco delle strutture pubblicato dal portale BestBirth.it, la prima piattaforma italiana che raccoglie informazioni dettagliate sui punti nascita, basandosi sulle esperienze condivise da chi ha vissuto un parto così da permettere a chi sta per diventare genitore di orientarsi con maggiore consapevolezza e serenità.

Il riconoscimento è infatti frutto delle numerose recensioni positive lasciate dalle mamme che hanno scelto di partorire a Rimini, e che hanno premiato la qualità dell’assistenza, la professionalità del personale sanitario e l’attenzione all’esperienza della nascita.

Le voci prese in considerazione, così come percepite dalle madri rispondendo a un apposito questionario, sono in particolare: qualità dell’assistenza al parto (vaginale o cesareo); qualità dell’assistenza e supporto all’allattamento; accoglienza ed empatia; privacy durante la nascita, a cui si aggiungono il numero di parti per anno, la percentuale di episiotomie svolte e quella di parti vaginali dopo precedente cesareo.

“Il parto è uno dei momenti più importanti e carichi di emozione per la mamma e per il proprio partner – dichiara il dottor Patrizio Antonazzo, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Rimini - La nostra idea di assistenza è sempre stata quella di rendere questo momento contemporaneamente indimenticabile e sicuro, cercando di promuovere la fisiologia della nascita, assecondando desideri e necessità della futura famiglia. Questo risultato, proprio perché derivante dai racconti e dalle esperienze delle mamme, ci gratifica e ci inorgoglisce ma al tempo stesso ci fornisce importanti nuove idee su cui riflettere”.