Il mare di Rimini festeggia la Bandiera Blu dopo 15 anni: “Ce la siamo meritata”

Dopo quindici anni, torna a sventolare la Bandiera Blu sulle spiagge di Rimini. La notizia è arrivata questa mattina durante la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu a Roma, dove il presidente della Fee (Foundation for Environmental Education) Claudio Mazza ha presentato ufficialmente l’elenco 2026 delle località premiate e ha consegnato il vessillo all’assessora alla transizione ecologica e blue economy, Anna Montini, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Per Rimini si tratta di un riconoscimento carico di significato: dopo l’undicesima Bandiera Blu ottenuta nel 2011, la città aveva scelto di intraprendere un percorso ambizioso e impegnativo di rigenerazione ambientale mediante una profonda ristrutturazione e ammodernamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane — il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato — consapevole che il momento di tornare a candidarsi sarebbe arrivato solo al termine di un lavoro strutturale capace di garantire risultati solidi e duraturi. Oggi quel momento è arrivato.

La Bandiera Blu è un eco-label volontario di rilevanza internazionale, istituito nel 1987 in occasione dell’Anno europeo dell’Ambiente, assegnato ogni anno in 49 Paesi — inizialmente solo europei, poi esteso anche ad altre aree del mondo — dalla FEE, riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il programma si avvale del supporto di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale.

Il riconoscimento viene assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri rigorosi in materia di qualità delle acque, gestione sostenibile del territorio, servizi, sicurezza e attenzione all’ambiente. Obiettivo primario del programma è orientare le politiche di gestione locale verso un modello di sostenibilità ambientale condiviso e verificabile.