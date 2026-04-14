Il “grazie” dei genitori del piccolo Matteo: giovedì al funerale donazioni per il reparto di Rianimazione dell’Infermi

Si terrà giovedì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto, il funerale del piccolo Matteo Brandimarti, il 12enne che, la domenica di Pasqua, è rimasto tragicamente incastrato nella vasca idromassaggio della spa dell’Hotel Duca di Montefeltro di Pennabilli. Domani, entro mezzogiorno, la Procura concederà il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia; poi, nel pomeriggio, dalle 18, nella stessa parrocchia sarà aperta la camera ardente.

Intanto, i genitori di Matteo, Maurizio e Nicoletta, hanno espresso il desiderio che, in occasione delle esequie, non vengano portati fiori, ma che chi vorrà potrà fare una donazione nella cassetta posta nei pressi della chiesa, a favore del reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. A confermarlo è il legale della famiglia, Umberto Gramenzi. Un gesto semplice, ma che racchiude tutta l’umanità di una famiglia ancora sotto choc per una tragedia, ancora oggi, difficile da comprendere. Un gesto per esprimere riconoscenza e ringraziare il personale sanitario che, per quattro giorni, si è adoperato nel tentativo di salvare il loro bambino. Medici che, compiendo ogni sforzo possibile, sono riusciti a preservare organi importanti come cuore, polmoni e reni, che sono poi stati donati, permettendo di salvare altre sei vite.