Il Governo: “Il nuovo casello di Rimini Fiera non rientra tra gli investimenti di Autostrade”, scoppia la polemica

Allo stato attuale, “il nuovo casello di Rimini Fiera non rientra tra gli investimenti previsti nell’ultima proposta presentata nel mese di marzo da Autostrade per l’Italia”. Lo ha detto la sottosegretaria per l’Economia e le finanze, Sandra Savino, rsipondendo alla Camera a un’interrogazione del gruppo Pd sullo stato dei lavori e i finanziamenti per le infrastrutture romagnole. Savino ha ricordato infatti che “nei mesi scorsi si sono svolte interlocuzioni tra il ministero, gli enti locali e i soggetti interessati, finalizzate a una prima valutazione dell’ipotesi” per il terzo casello dell’A14 per Rimini. E gli approfondimenti “hanno evidenziato elementi di interesse in termini di funzionalità dell’opera e di possibili effetti sulla mobilità locale. La valutazione dovrà ora proseguire sotto i profili trasportistico, progettuale, tecnico-economico e ambientale, per verificarne la concreta fattibilità e sostenibilità”, ha aggiunto. “Il ministero sta proseguendo il confronto con gli enti locali e, sulla base degli ulteriori approfondimenti, potrà essere valutato l’eventuale inserimento dell’opera tra gli impegni della Concessionaria nell’ambito delle successive proposte di aggiornamento convenzionale”, ha poi concluso la sottogretaria.

Per il parlamentare Pd, Andrea Gnassi, tutto questo vuol dire che “sul terzo casello dell’autostrada al servizio di una delle Fiere più importanti d’Italia non c’è nulla”. Se il Governo dice di aver “avuto dei contatti, però nel piano di Aspi di marzo non c’è niente”, va all’attacco il dem. “Quindi quei contatti? Quindi il progetto preliminare che è stato avanzato a Salvini, che è stato dato a Salvini? Una Conferenza di servizi? Un tavolo tecnico istituzionale? Perché non ci avete detto che lo volete fare? Perché è finita la legislatura? Perché avete fatto la riforma elettorale? Insomma, come si può essere soddisfatti?”.