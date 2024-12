Il futuro della Statale Rimini-Marino: “Rotatoria al Toys e più sicurezza per ciclisti e pedoni, osservazioni ancora senza riscontro”

Si è svolta questa mattina una videoconferenza a cui hanno partecipato Andrea Corsini, assessore ai Trasporti, Mobilità e Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, insieme ad alcuni dirigenti regionali, il Comune di Rimini, Anas, Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano, ovvero tutti i soggetti interessati e coinvolti nel progetto di messa in sicurezza e fluidificazione della Statale 72 che collega Rimini a San Marino.

La richiesta di incontro – condivisa preliminarmente con il Comune di Coriano e la Repubblica di San Marino – era stata avanzata lo scorso mese dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, presente al confronto di questa mattina, insieme agli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli (rispettivamente delegati a Viabilità e Lavori Pubblici), e ai dirigenti Carlo Michelacci (settore Mobilità) e Alberto Dellavalle (settore Infrastrutture e Qualità Ambientale). L’obiettivo dell’incontro era quello di garantire la massima efficacia e funzionalità dell’intervento, assicurando al contempo la messa in sicurezza della SS72 e tenendo conto delle esigenze di accessibilità degli insediamenti esistenti.

“L’incontro - riferisce in una nota il Comune di Rimini - ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza delle osservazioni preliminari presentate dagli enti locali in merito alle proposte migliorative avanzate dall’Amministrazione nel 2023. Queste proposte riguardano, in particolare, opere volte a garantire una migliore funzionalità dell’intervento tramite la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del Toys e una maggiore permeabilità della SS72 per ciclisti e pedoni. In generale, le osservazioni avanzate dal Comune di Rimini sono volte a una migliore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale, tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini e del territorio”.