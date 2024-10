Il fascino dell’Aurora boreale visibile dalla Romagna

Dalla spiaggia e dalle alture, nella serata di giovedì 10 ottobre 2024 in tutta la Romagna in molti sono stati rapiti dal fascino dell’aurora boreale, visibile nitidamente come se ci si trovasse in Scandinavia. Il tutto a causa di una nuova forte tempesta solare annunciata dal giorno precedente. Uno spettacolo immortalato da smartphone e webcam, come nel caso delle riprese dell’Osservatorio di Monte Romano, nell’alto Appennino ravennate e nello scatto di Emiliano Ciavatta dal Parco San Bartolo, tra Cattolica e Pesaro, in direzione di Rimini.