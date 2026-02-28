Il “Cuore per la Romagna”: l’alleanza solidale tra Rimini e Riccione è un grande successo

A due mesi dall’avvio della decima edizione del progetto solidale “Il Cuore per la Romagna”, avviato il 6 gennaio, i numeri confermano la forza di un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio. L’edizione 2026 è dedicata a Pino della Pasticceria Pino di Miramare, storico sostenitore del progetto, presenza costante e generosa nelle precedenti edizioni, il cui ricordo continua a rappresentare lo spirito autentico dell’iniziativa.

In soli due mesi sono stati raggiunti risultati straordinari: 4.000 pasti caldi distribuiti, tra cene solidali e pizze offerte da hotel, ristoranti e pizzerie e 800 pacchi alimentari consegnati a famiglie in difficoltà. Il progetto si realizza grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Rimini e Riccione, le associazioni di volontariato, istituto Savioli di Riccione e numerose realtà imprenditoriali.

Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Riccione, alle Giacche Verdi, a U.N.C.I., a Explora Campus, alle Unità di Strada e a tutti i volontari che ogni settimana garantiscono organizzazione e distribuzione. Significativo anche il coinvolgimento di diverse comunità presenti sul territorio che, nel rispetto reciproco e nella collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione dei pasti destinati alle persone senza fissa dimora, offrendo un segnale concreto di coesione sociale.

Fondamentale il contributo di hotel, ristoranti, pizzerie e sponsor locali, tra cui G-Professional, che hanno scelto di sostenere economicamente e logisticamente il progetto.

L’iniziativa è promossa e coordinata da Corrado Della Vista, insieme a una rete stabile di volontari tra cui Goar Vardanyan, Giovanna Giusto, Vainer Nanni, Enzo Loiacono, Ennio Stocco e molti altri.