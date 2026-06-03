Il Concerto universale di Vasco Rossi nel 2027, gli indizi sui social VIDEO

“Cosa succede in città”, oltre che titolo di una canzone storica di Vasco Rossi, è quello che si sono domandati i passanti che ieri hanno visto i pannelli digitali e i manifesti con l’immagine del rocker di Zocca tra Milano, Roma, Napoli, Torino e anche Riccione. Con la canzone come sfondo, le immagini sono poi state postate sul canale Instagram del Blasco fan club ufficiale innescando subito un tam tam e mille ipotesi, compresa quella di un possibile ritorno in Romagna dove pochi giorni fa si è esibito con il Soundcheck e la Data zero del nuovo tour. Ma la pista più accreditata è che si tratti di indizi in vista del “Concerto universale” del prossimo anno da 500mila spettatori con cui Vasco Rossi intende celebrare nel 2027 i 50 anni di carriera. Più del doppio dei 220mila del Modena Park per il quarantennale. Sul format tutto top secret e in corso di preparazione: da quel poco che finora è trapelato, più di un unico show la ricorrenza potrebbe essere celebrata con una serie di date concentrate. Magari cinque, come i primi piani di Vasco visibili nei manifesti. E come le città in cui sono apparsi. E allora non è così anomalo pensare che la Romagna, tanto amata dal rocker e che tanto ama il rocker, possa tornare protagonista anche il prossimo anno. Per citare un altro suo brano, per i tanti appassionati sarebbe “Stupendo”.