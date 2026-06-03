Il Concerto universale di Vasco Rossi nel 2027, gli indizi sui social VIDEO

Il Concerto universale di Vasco Rossi nel 2027, gli indizi sui social VIDEO

“Cosa succede in città”, oltre che titolo di una canzone storica di Vasco Rossi, è quello che si sono domandati i passanti che ieri hanno visto i pannelli digitali e i manifesti con l’immagine del rocker di Zocca tra Milano, Roma, Napoli, Torino e anche Riccione. Con la canzone come sfondo, le immagini sono poi state postate sul canale Instagram del Blasco fan club ufficiale innescando subito un tam tam e mille ipotesi, compresa quella di un possibile ritorno in Romagna dove pochi giorni fa si è esibito con il Soundcheck e la Data zero del nuovo tour. Ma la pista più accreditata è che si tratti di indizi in vista del “Concerto universale” del prossimo anno da 500mila spettatori con cui Vasco Rossi intende celebrare nel 2027 i 50 anni di carriera. Più del doppio dei 220mila del Modena Park per il quarantennale. Sul format tutto top secret e in corso di preparazione: da quel poco che finora è trapelato, più di un unico show la ricorrenza potrebbe essere celebrata con una serie di date concentrate. Magari cinque, come i primi piani di Vasco visibili nei manifesti. E come le città in cui sono apparsi. E allora non è così anomalo pensare che la Romagna, tanto amata dal rocker e che tanto ama il rocker, possa tornare protagonista anche il prossimo anno. Per citare un altro suo brano, per i tanti appassionati sarebbe “Stupendo”.

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