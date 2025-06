Il Comune di Riccione: «Incendio domato, nessun pericolo per la popolazione, le raccomandazioni nelle scorse ore non sono più necessarie»

RICCIONE. Tutto ritorna alla normalità. Con una nota diffusa in serata il Comune di Riccione vuole tranquillizzare la popolazione dopo l’incendio sviluppatosi nell’area di stoccaggio rifiuti nei pressi del termovalorizzatore di Raibano. «L’Amministrazione Comunale di Riccione», si legge, « informa che l’incendio è stato completamente domato grazie al tempestivo e prezioso intervento dei Vigili del Fuoco. Tutti i rilievi ambientali effettuati da Arpae hanno dato esito negativo: non sono state rilevate sostanze pericolose, né situazioni di rischio per la salute pubblica. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione. Non è necessaria alcuna misura precauzionale. Le raccomandazioni precauzionali diffuse nelle scorse ore – come tenere le finestre chiuse o evitare la raccolta di ortaggi – non sono più necessarie. L’Amministrazione Comunale, presente sul posto con l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, insieme agli amministratori dei Comuni di Coriano e Misano Adriatico, rivolge un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai tecnici di Arpae e a tutti coloro che hanno operato con tempestività e competenza».