Il colonnello Aldo Terzi nuovo Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”

Il Colonnello Aldo Terzi, del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato nuovo Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna”, subentrando al Colonnello Gaetano Palescandolo, il quale assumerà l’incarico di Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.

Il Colonnello Terzi si è insediato presso gli uffici del Comando Regione Carabinieri Forestale in Viale Silvani 6 a Bologna, dove ha incontrato i Comandanti dei cinque Gruppi Carabinieri Forestale dipendenti e il Comandante del Reparto Carabinieri Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Sotto la guida del Colonnello Terzi operano 376 Carabinieri Forestali, tra donne e uomini in divisa, distribuiti in 74 reparti dislocati capillarmente sul territorio regionale.