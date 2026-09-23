Il clima cambia e Rimini accende i termosifoni dal primo novembre

Il clima che cambia: Rimini accende i termosifoni dal primo novembre. Lo annuncia il Comune in una nota. “La decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche specifiche. Dal 1° ottobre scatta la limitazione strutturale del divieto di utilizzo di impianti a biomassa fino alle 3 stelle e obbligo di utilizzare pellet certificato A1. Vige l’obbligo di mantenere temperature massime di 19°C in abitazioni, uffici e negozi e 17°C nei luoghi industriali/artigianali (esclusi ospedali, scuole e impianti sportivi)”.