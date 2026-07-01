“Il cielo d’Irlanda è a Rimini”: da 50 anni in vacanza all’Hotel Bagli di Rivazzurra

Sono mezzo secolo di estati, viaggi e ricordi a Rimini quelli di Bernard Byrne, nato a Dublino nel 1937, che da cinquant’anni dimostra una straordinaria fedeltà non solo alla città, ma anche all’Hotel Bagli di Rivazzurra. Nella serata di ieri, si è celebrato un doppio anniversario: da una parte 50 anni di fedeltà del turista irlandese e dall’altra 70 anni di storia dell’accoglienza dell’Hotel Bagli, a conduzione familiare da ben tre generazioni e di cui Bernard è stato testimone per più della metà del tempo. A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore Francesco Bragagni, che ha ringraziato Bernard a nome della città per l’affetto dimostrato in tutti questi anni.

Il turista dublinese ha raccontato che prima dei veloci collegamenti aerei, i suoi viaggi avvenivano principalmente in treno, insieme al suo storico gruppo composto da amici e famigliari. L’itinerario era sempre lo stesso: partenza da Dublino con il battello verso il Galles, spesso con un mare molto mosso, per poi proseguire in treno fino a Londra e successivamente Dover; da qui l’attraversata della Manica nuovamente in traghetto per giungere a Calais, in Francia, dove un nuovo treno conduceva prima a Parigi e poi, dopo numerosi cambi, a Rimini, per un viaggio complessivo di quasi tre giorni. Un lungo viaggio che racconta il profondo legame di affetto che Bernard Byrne ha costruito con Rimini e, in particolare, con l’Hotel Bagli. Nel corso degli anni quel rapporto si è trasformato in una sincera amicizia. La struttura ha dedicato uno spazio del proprio “angolo storico” a Bernard, con una raccolta di fotografie che lo ritraggono insieme ai gestori, agli amici e ai familiari nelle diverse estati trascorse a Rivazzurra.