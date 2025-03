Il bollo auto in Emilia-Romagna cresce del 10% dal 2026. Lo annuncia la Regione in una nota: “Verrà aumentata del 10% la tassa automobilistica, il cosiddetto bollo auto, in una regione, l’Emilia-Romagna, che per anni non ha applicato alcuna maggiorazione alla tassa automobilistica: l’aumento sarà operativo a partire dal 2026”.