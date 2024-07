“Il 9 agosto apriamo gli ombrelloni al mare solo alle 9.30”: la protesta del Sindacato Balneari

Il Sindacato Italiano Balneari tiene chiusi gli ombrelloni per protesta. “Abbiamo deciso - annuncia in una nota - che venerdì 9 agosto apriremo gli ombrelloni alle ore 9,30 se il Governo e il Parlamento avranno ultimato i propri lavori senza alcun intervento legislativo per la categoria. Se il Governo continuerà ad essere inerte, poi, lunedì 19 agosto li apriremo a partire dalle ore 10,30”.

“Governo e Parlamento non hanno emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il nostro lavoro e le nostre aziende - ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio - sono rimasti inascoltati tutti gli appelli provenienti non solo da noi, ma anche da Comuni e Regioni di ogni orientamento politico. La messa a gara delle nostre aziende non è una eventualità ma una realtà, lo hanno già fatto decine di Comuni senza direttive legislative e con modalità diverse, perlopiù in assenza di alcuna tutela dei concessionari attualmente operanti. E’ lo scenario peggiore che gli imprenditori balneari potessero avere. Di fronte a tutto questo è impossibile restare in silenzio, ma doveroso protestare”.