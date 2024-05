Il 31 maggio riapre la discoteca Mito di Igea Marina

ll Mito ritorna... tutto in una notte! La data da cerchiare sul calendario è il prossimo 31 maggio quando riaprirà i battenti la storica discoteca di Bellaria Igea Marina, il Mito club. Si intitola “Generazione X – Tutto in una notte” la serata a sfondo benefico che come la macchina del tempo riporterà la Riviera ai fasti dei ruggenti anni Novanta.

L’inaugurazione suona come una dedica speciale per Sandro Fornari, proprietario e gestore del locale, scomparso prematuramente il 9 marzo 2023. La sua famiglia, che nel lontano 1953 fondò l’iconica discoteca, allora nota come “Carillon”, ha voluto un nuovo inizio nel segno del figlio affidando la guida del locale a Michela Scarpellini e Matteo Pignataro. Sarà festa nel segno dei templi della notte che hanno colorato le estati igeane: dal Carillon al Manila, passando per Club 2 e Rio grande. Tante le celebrità salite sul palco de Il Mito: Mike Bongiorno, Celentano, Mina, i Ricchi e poveri e Riccardo Fogli ma anche i Nomadi e Claudio Cecchetto, solo per ricordarne alcuni.

Come da tradizione si parte con la messa celebrata alle 19.30 da don Marco Foschi a cui seguirà un rinfresco. La serata si accenderà a partire dalle 21.30 quando saliranno in consolle i dj che hanno fatto ballare la generazione X, allora ventenne, riportando per una notte le lancette indietro sino alla polvere di stelle degli anni Novanta. Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro per le famiglie, servizio dell’Unione Comuni Valmarecchia, e ai bisognosi della parrocchia di Igea. Ticket 12 euro più un drink.

Dopo il taglio del nastro, il Mito punterà la barra su una programmazione che garantirà serate indimenticabili per turisti e residenti. Qualche nome? Luigi Del Bianco di Radio Sabbia, Cristian Vox voce storica del Rio Grande, Peter Dj e l’Energy Boat. E ancora l’Eco di Rimini, dj Haleandro, Roby band e spettacoli per i bambini.

Ciliegina sulla torta le domeniche che vedranno esibirsi Cristina Cecchi e Manuel Ardini, pluricampioni italiani di danze folk e ballerini ufficiali della Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei.