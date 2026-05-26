Igor Protti porta la figlia all’altare: “Sei un grandissimo babbo”

Non è voluto mancare in chiesa e nonostante la fatica, dovuta alla malattia che lo sta accompagnando da un anno, ha voluto stringere la mano alla figlia Noemi per accompagnarla all’altare.
Parliamo di Igor Protti, l’ex centravanti riminese, ora 59enne, che proprio pochi giorni fa, sorretto dall’altro figlio, Nicholas Flavio, ha fatto quei pochi metri camminando lentamente accanto alla sua secondogenita, vestita di bianco e visibilmente commossa.
Il bomber, per questa cerimonia a Castello di San Ruffino, a Lari, in provincia di Pisa, ha voluto condividere gli scatti sui social e ha scritto per gli sposi: «Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore».