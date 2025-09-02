Igea Marina, accosta e attraversa la strada: travolto e ucciso dalle auto un noto commercialista

SANTARCANGELO. Un uomo di 83 anni ha perso la vita ieri sera attorno alle 21.30 sulla Statale 16 all’altezza di Igea Marina. L’uomo, un noto commercialista di Santarcangelo, Arrigo Lepri, stava viaggiando su una Dacia Duster insieme a un’altra persona. Si è fermato sul ciglio della strada e, per cause ancora da verificare, ha attraversato la strada a piedi. Al momento di tornare alla sua auto è stato investito da una Range Rover e successivamente da altre auto. La strada in quel tratto è buia e l’amico dice di aver sentito soltanto un colpo forte. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.