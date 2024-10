Rimini. Identikit del piromane delle Panda, una telecamera lo ha ripreso

E’ un uomo, abita probabilmente nelle vie attorno al centro storico di Rimini, è di mezza età e potrebbe essere stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Questo l’identikit del piromane che sta dando fuoco alle Fiat Panda parcheggiate nelle vie limitrofe il centro. Siamo già a cinque vetture andate a fuoco, anche se le prime tre auto distrutte, inizialmente, erano state archiviate dalle forze dell’ordine come fatti accidentali. La terza e la quarta Panda andate in fumo però hanno fatto scattare l’indagine e ora la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per incendi dolosi. Una catena di fatti che la squadra mobile e la scientifica stanno cercando di collegare. Al momento non vi sarebbero contatti o ipotesi rilevanti sui proprietari delle vetture incendiate che non si conoscono, sono in maggioranza donne ma c’è anche qualche uomo, almeno tra chi le guida di solito. Non vi sarebbero neanche legami tra i luoghi dove sono avvenuti i raid incendiari che comunque possono essere ricondotti sempre alla stessa mano. Gli investigatori sono sicuri, il modus operandi è sempre lo stesso, così come lo stesso sembra essere l’accelerante usato dal piromane che non è né benzina né gasolio, ma qualcosa che brucia in maniera lenta. Circa 15 minuti il tempo stimato dalla scientifica in cui il piromane apre la portiera della vettura, sistema la sostanza, richiude la portiera e si allontana indisturbato. L’ultimo incendio è avvenuto lunedì mattina, quindi, la quinta “Panda” andata a fuoco intorno alle 12.45 è stata in una traversa della Marecchiese nei pressi della sede della Provincia. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche una pattuglia della squadra mobile della Questura e i poliziotti della scientifica che stanno indagando anche sull’incendio precedente, quello al Villaggio Azzurro, mentre gli altri tre devono ancora essere recepiti in quanto archiviati come casi accidentali. Ma non sarà così per molto ancora perché l’impressione è che il piromane stia alzando il tiro. Infatti lunedì c’è stato anche un intossicato, un uomo, un conoscente della proprietaria della vettura che vedendo la portiera manomessa l’ha aperta e si è introdotto nell’abitacolo rimanendo intossicato dal fumo. Anche in questo caso il piromane ha forzato la portiera della Panda, posizionato sul sedile un accelerante e si è allontanato. Agisce di giorno e almeno in un caso potrebbe essere stato ripreso da una videocamera di sicurezza, se non nel momento in cui apre la portiera della vettura mentre si allontana dalla zona dell’incendio. La squadra mobile è infatti in questi giorni alla ricerca delle immagini e sta vagliando ogni telecamera pubblica presente nelle zone vicine alle auto incendiate.