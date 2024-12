Visite guidate alla mattina su prenotazione per gruppi o scuole (gratuito per scuole materne, infanzia ed elementari). Ingresso: 3 €. Ridotto 2 €. Gratuito: bambini sotto cm 120 e persone con disabilità. Info: 331 522 4196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

In concomitanza con l’inaugurazione del presepe, sabato 30 novembre, sempre in piazzale Boscovich, prendono il via anche il grande Villaggio di Natale - Ice Village - che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio tutta al coperto con i suoi 600 metri quadrati per fare le evoluzioni sul ghiaccio, che quest’anno sarà dotata di una struttura per permettere di ‘pattinare’ anche alle persone in carrozzina. Inaugurazione sabato 30 novembre ore 11.00

Un Presepe artistico di sabbia che occupa una superficie di 500 metri quadrati sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, all’interno di una tensostruttura coperta. E’ composto da oltre 20 gruppi scultorei formati da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a oltre 5 metri di altezza che vanno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Sono sei gli scultori della sabbia, provenienti da diversi paesi d’Europa, che hanno modellato la sabbia con l’acqua per creare le opere giganti che vanno a comporre la Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e personaggi che animano gli scenografici gruppi scultorei. E per i più piccoli, una sorpresa speciale: un presepe a loro dedicato, con i personaggi dei loro fumetti preferiti.

Quest’anno, gli artisti della sabbia ci portano indietro nel tempo, ricreando con maestria la Betlemme di Giudea di duemila anni fa . Un’opera monumentale che raffigura la Natività, i Re Magi e le scene di vita quotidiana, tutto realizzato con la sola sabbia e l’acqua del mare. E per i più piccoli, una sorpresa speciale: un presepe tutto dedicato a loro, con i personaggi dei loro fumetti preferiti: da Topolino a Super Pippo fino a Dragon Ball. L’inaugurazione sarà sabato alle ore 11.00 in presenza del sindaco di Rimini e i più piccoli saranno accolti dalle mascotte dell’Happy Circus.

Giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2025: torna anche il Presepe vivente a Montefiore Conca, nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, con la ricostruzione di numerose scene di vita legate alla Natività, avvolgendo il centro storico in una suggestiva atmosfera. Attorno alla rocca di Montefiore arrivano, insieme agli animali, oltre 180 figuranti tra pastori, zampognari e artigiani che riproducono antichi mestieri, per una piccola ed emozionante rappresentazione teatrale all’aperto. Orario: dalle 17:00 alle 20:00. Biglietto di ingresso 7€. Bambini sotto i 12 anni gratuito. Info: www.facebook.com/presepeviventemontefioreconca

Domenica 22 dicembre 2024 il borgo di San Giuliano si accende di tradizione con il Presepe vivente. Le parrocchie di San Giuliano Martire e Santa Maria Maddalena (Celle) presentano la prima edizione del Presepe Vivente, lungo via San Giuliano, che si trasforma in una suggestiva rievocazione della Betlemme di duemila anni fa, con scene della Natività e momenti di vita quotidiana nel cuore dello storico borgo. Un’occasione unica per immergersi nello spirito del Natale. L’evento è aperto a tutti. Orario: dalle ore 16 alle 18

Anche nell’entroterra, la tradizione del Presepe vivente si rinnova ogni anno, offrendo uno spettacolo suggestivo in un borgo medievale, come il Presepe vivente alla Rocca di Montefiore. Un’occasione per entrare ancor più nella spiritualità dell’evento è quella di percorrere il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, lungo il quale, da dicembre al 6 gennaio, sono numerosi presepi esposti in conventi, rocche, chiese; antichi e moderni; realizzati da maestri presepisti, monache e frati, opere d’arte o semplici creazioni fatte da bambini ( https://online.fliphtml5.com/idfrr/zndz/#p=1 ).

La tradizione del Presepe vivente rivive con i figuranti che rievocano scene della Natività e momenti di vita quotidiana curati dalle realtà parrocchiali coinvolgendo grandi e piccoli. Ma l’evento più grande è quello del 6 gennaio: una rappresentazione che coinvolge tutto il centro storico e unisce culture e tradizioni diverse, dal titolo In viaggio con i Re Magi. L’evento, a cura di Made Officina Creativa, in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Rimini, viene riproposta per il secondo anno consecutivo. Quattrocento figuranti, provenienti da dieci diverse nazioni, sfileranno per le vie della città, accompagnati da musiche e danze tradizionali. Un corteo colorato e suggestivo che culminerà con l’arrivo dei Re Magi, Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, coinvolgendo i presenti in un momento di festa.

Il 7 e 8 dicembre 2024 e dal 24 dicembre al 2 febbraio 2025

Rimini, Via San Bernardino 26 Presepi alla Chiesa di San Bernardino – Monastero della Natività di Maria. Oltre al presepe tradizionale con la rappresentazione della Natività esposto in chiesa per tutto il periodo delle festività fino alla Candelora, nel week-end dell’Immacolata a San Bernardino sono in mostra una cinquantina di presepi di pregevole fattura realizzati in legno di ulivo, ciliegio o gesso dalle stesse monache clarisse e messi in vendita per l’occasione. Orario presepe: 6.10-8.30 e 15.15-19; mercatini: 7 dicembre: 15-18; 8 dicembre: 9-12 e 15-17.30

8 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025

Bagno 65 – Torre Pedrera: Presepe sulla spiaggia. In spiaggia, a Rimini nord, al bagno 65 di Torre Pedrera si torna a una Natività tradizionale fatta da figure in legno intagliate a mano e allestite direttamente sulla sabbia, un presepe classico con cenni alle tradizioni della marineria locale. Un work in progress che andrà a perfezionarsi nel tempo con sempre nuovi personaggi in visita alla capanna di Betlemme.... Orario: intera giornata. Ingresso libero

8 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025

Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 - Rimini. Presepi dal mondo. Nella splendida Cappella dei Pianeti e dello Zodiaco all’interno della Basilica Cattedrale è possibile ammirare i presepi dal mondo, per un viaggio che ci fa incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini, con Natività provenienti dall’Albania, Perù e Africa solo per citarne alcune. Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale proposto alla città per accrescere il sentimento di fraternità. Inaugurazione alla presenza del Vescovo. Orario: 8.30-12 e 15.30-18. Info: 0541 51130

8 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025

Chiesa dei Paolotti, piazza tre Martiri - Rimini centro storico. Presepe Tradizionale. Riapre lo storico presepe tradizionale meccanico curato dai frati Minimi di San Francesco di Paola accanto alla Chiesa dei Paolotti. Apertura tutti i giorni fino al 6 gennaio, poi il presepe rimane aperto il mercoledì e nei week-end fino alla Candelora (2 febbraio). Orario: 9 - 12 e 16 - 19.

8 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10. Presepe al Santuario di Santa Maria delle Grazie. La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo. Info: 0541 751061

8 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

Rimini, via Santa Chiara 28: presepe a Santa Chiara. Presepe semi-meccanico realizzato con svariati materiali e personaggi che indossano vesti realizzate con stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796. Orario: 8 – 12 / 16 – 19.

9 dicembre 2024 - 11 gennaio 2025

Rimini, Arco d’Augusto. Presepe sotto l’Arco di Augusto. Un Presepe per la città è il tradizionale Presepe, che rappresenta la Natività nel cuore del centro storico e viene realizzato con il contributo degli operatori del centro Zavatta onlus. La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al week-end successivo all’Epifania. Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

15 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025

Chiesa di Sant’Agostino, via Cairoli, 36 - Rimini centro storico. Presepe tradizionale. Nella splendida chiesa di Sant’Agostino, dove sono conservate preziose opere della Scuola Riminese del Trecento, nel periodo natalizio è possibile visitare un presepe tradizionale che rappresenta la Natività. Orario: 8-12 e 14.30-17.30.

21 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

Darsena, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare. Presepe in Darsena. Un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini.