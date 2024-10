Basterebbero questi pochi numeri a demolire anni di luoghi comuni sul “costo” dei migranti in Italia e nella nostra regione. Ma il Rapporto 2024 sull’economia dell’Immigrazione - curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato ieri al Viminale e alla Camera dei Deputati - dice ben altro e tratteggia, nell’oggettività dei numeri, una situazione sorprendente solo per i non addetti ai lavori.

Se la percentuale dei residenti si ferma al 12,5% quella dei contribuenti stranieri, come detto, si alza invece al 14,8% in Regione. In Romagna inoltre il numero dei contribuenti è persino di poco superiore a quello dei residenti, fenomeno spiegato col fatto che molti sono lavoratori stagionali.

In Romagna sono in tutto 128mila i residenti stranieri, 47mila a Ravenna, 37mila a Rimini e 44mila nella provincia di Forlì Cesena. A Rimini la più alta concentrazione di donne straniere, con il 55,6% del totale.

Le province romagnole sono in linea con la media regionale, ma non sono quelle con più stranieri: Piacenza con il 14,9 è infatti in testa. Il record nazionale va invece a Prato con il 21,5%, dovuto alla presenza di una popolosa e radicata comunità cinese.

Il primo dato che spicca - almeno agli occhi degli emiliano romagnoli - è la percentuale di stranieri in relazione alla popolazione totale. Un dato che vede la nostra regione al comando in Italia con il 12,5%. Al secondo posto la Lombardia con l’11,8%. Fanalino di coda la Sardegna con il 3,2%, in una classifica che vede il Nord staccare di netto Centro e Sud.

Nel corso del 2023 gli stranieri che hanno lavorato in Romagna (in tutto 134.369) hanno versato 239 milioni di Irpef sui 1.108 dell’Emilia Romagna. In provincia di Ravenna i versamenti hanno toccato gli 86 milioni, 88 a Forlì Cesena e 65 nel Riminese.

Sui dati dei contributi spicca però una evidente disparità salariale, in media un lavoratore straniero guadagna 10.370 euro in meno, tanto che l’Irpef media si ferma a 2.920 euro. A proposito va sottolineato come circa un terzo degli stranieri (29,2 %) trova lavoro come personale non qualificato, il 14,7% sono operai o artigiani.

Tasse e welfare, tasso positivo

Allargando lo sguardo a livello nazionale si nota come i contribuenti immigrati in Italia (4,6 milioni in tutto, ovvero l’11 % del totale della forza lavoro) nel 2023 abbiano dichiarato redditi per 72,5 miliardi di euro e versato 10,1 miliardi di Irpef.

Confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo) con la spesa pubblica per i servizi di welfare, emerge un saldo decisamente positivo per la componente immigrata (+1,2 miliardi di euro): gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni. Anche per questo la stessa Fondazione prevede per i prossimi 4 anni un fabbisogno in Emilia Romagna di altri 67mila lavoratori stranieri.