I lupi in provincia di Rimini, la Regione: “Aumentano i casi di conflitto, il piano di gestione va aggiornato”

Oltre 150mila euro erogati negli ultimi sette anni nel Riminese, per la prevenzione dei danni causati dal lupo, circa 10mila euro per gli indennizzi, nel 2024 e nel 2025.
A fare il punto sulla presenza della specie sul territorio e sulle misure messe in campo dalla Regione per mitigarne l’impatto su attività agricole e comunità, l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, oggi a Rimini nel corso di un incontro di approfondimento e confronto nella Sala del Consiglio del Comune, promosso in collaborazione con il sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad. Hanno partecipato Prefettura, forze dell’ordine, sindaci del territorio e rappresentanti di associazioni agricole. “Oggi parliamo di un tema di grande attualità - ha esordito Mammi, dopo aver ringraziato per la collaborazione il sindaco - di cui come Regione abbiamo piena consapevolezza. La presenza del lupo è cresciuta numericamente, non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Italia e in tutta Europa. I lupi sono aumentati, ce lo dicono i monitoraggi effettuati. E sono aumentati purtroppo anche i casi di conflitto con le attività antropiche”.