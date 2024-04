I genitori di Giuseppe Tucci: “Dieci persone oggi vivono grazie alla donazione degli organi di mio figlio”

«Dieci persone oggi vivono grazie alla donazione degli organi di mio figlio. La legge italiana impedisce di conoscere l’identità del destinatario, ma noi siamo qui. Ci piace sapere che se noi quel giorno abbiamo ricevuto una brutta notizia, c’è stato chi ne ha ricevuta una di nuova vita».

L’hanno detto i genitori di Giuseppe Tucci, ieri in tv, su Rai 2 alla trasmissione i Fatti Vostri, condotta da Tiberio Timperi e Anna Falchi. Claudio Tucci e mamma Lella, sono i genitori del vigile del fuoco di 34 anni picchiato a morte il 12 giugno 2023 nei pressi della discoteca Frontemare. A processo per omicidio volontario, arrestato dalla squadra mobile, indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il buttafuori di 28 anni, Klajdi Mjeshtri, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti del Foro di Rimini. Mjeshtri è detenuto in carcere dal giorno della morte di Giuseppe, sopraggiunta in ospedale meno di 24 ore dopo l’aggressione.

«Morire così per una stupidaggine, ancora non riusciamo a capire», dicono entrambi i genitori con gli occhi rossi di lacrime.

