I genitori dei baby rapinatori cesenati arrestati per il colpo in gioielleria a Rimini: «Siamo disperati». Blitz dopo un sopralluogo

I genitori dei baby rapinatori di Gambettola e Cesenatico sono increduli e disperati da quando i figli, un 20enne universitario e un 17enne ancora alle superiori, sono stati arrestati dalla polizia di Stato per un colpo da 60mila euro commesso sabato 1 giugno 2024 in gioielleria a Rimini. «Quando gli agenti hanno bussato alla nostra porta è stata una doccia fredda». «Non capiamo perché l’abbia fatto. Siamo stupiti e non abbiamo una risposta». Oggi i ragazzi saranno sentiti dal gip. Intanto emergono nuovi particolari sul colpo, che era stato studiato: due settimane prima, vestiti in maniera elegante, completo scuro e camicia bianca, avevano effettuato un primo sopralluogo in gioielleria fingendo di voler acquistare un orologio di valore, ma poi si erano congedati senza acquistare nulla.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola