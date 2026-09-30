Hera contro il caro energia: tariffe bloccate e incentivi in bolletta

In un momento segnato da costi alle stelle e forte incertezza nei mercati energetici, il Gruppo Hera lancia una nuova soluzione per tutelare le famiglie del territorio. Si tratta di Hera Hybrid, un’offerta disponibile in promozione dal 27 settembre sia per i nuovi clienti sia per chi è già servito dalla multiutility. La formula punta a coniugare stabilità e flessibilità grazie a un meccanismo misto: una parte dei consumi di luce e gas viene bloccata per 30 mesi a prezzi tra i più competitivi del settore, al riparo da eventuali rincari, mentre la quota eccedente segue il prezzo variabile di mercato per sfruttare subito possibili cali delle tariffe. A questo si aggiunge un incentivo extra valido fino al 31 ottobre, con uno sconto in bolletta fino a 200 euro per chi attiva la fornitura abbinandovi servizi per l’efficienza energetica, come la manutenzione della caldaia. Una strategia che conferma l’impegno dell’azienda verso il risparmio economico e la sostenibilità attraverso lo sviluppo di strumenti per il controllo dei consumi, impianti ad alta efficienza e solare fotovoltaico. Tutte le condizioni dettagliate sono consultabili sul portale ufficiale di Hera Comm.