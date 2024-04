“Hanno rubato la mia oca, mille euro a chi mi aiuta a trovarla: l’annuncio sui social a Saludecio

Sono tantissime, anche nel riminese, le famiglie che hanno un animale domestico. Gli studiosi sottolineano da tempo come la loro presenza, possa dare grande giovamento alle persone, sotto molteplici aspetti, tanto da parlare di un loro importante contributo al miglioramento della vita per i loro padroni.

Tra l’altro, nel tempo, ai sempre amati cani e gatti, si sono affiancate tantissime altre specie di animali che oggi vengono ritenuti di compagnia. Alcuni, come le cavie, i criceti o le tartarughe, sono ormai molto diffusi e presenti in molte case del Belpaese. Altri animali domestici, seppure legali in Italia, restano ancora piuttosto di nicchia. Si va dal suricato al granchio eremita, dal petauro dello zucchero alla puzzola americana, ma la lista potrebbe continuare.

Al centro dell’attenzione, nel comune di Saludecio è finito un “pennuto da compagnia” che sembra sia stato sottratto al suo proprietario, il quale per riaverlo ha offerto anche una cospicua cifra per chi possa fornire qualche informazione utile al suo ritrovamento.

L’uomo, piuttosto conosciuto nella comunità dell’Alta VAlconca, in un post pubblicato su Facebook spiega che il 2 aprile scorso gli è stata sottratta un’oca e aggiunge «chi ha visto qualcosa e sa dare qualche informazione, se riusciamo a recuperala, ricompensa di mille euro».

C’è chi ipotizza che la sparizione del pennuto sia stata dovuta alla razzia di qualche cane lasciato libero, anche se l’uomo sembra convinto che il colpevole – ma potrebbe trattarsi anche di più di un soggetto – abbia due gambe e non quattro zampe. Qualcuno suggerisce che la povera bestia, ormai, sia finita arrosto, non lasciando molte speranze per il suo ritrovamento. Ma non manca neppure chi, con una certa dose di altruismo propone al saludecese un’altra oca, a sostituzione di quella che gli è stata portata via, anche se di età differente. La sorte della povera oca, sembra ad oggi incerta, ma la ricompensa potrebbe portare a risvolti inaspettati.