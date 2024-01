Hanno curato le chiome di Simona Ventura e Milly Carlucci, dopo 32 anni Viserba perde i suoi parrucchieri

Appende le forbici al chiodo dopo 63 anni Ilario Severini. Dal negozio di viale Panzacchi, aperto 32 anni fa con la moglie a Viserba, sono uscite fresche di piega star come Simona Ventura e Milly Carlucci, mentre cresceva l’affetto della clientela storica che nei giorni scorsi ha salutato “I Severini” con occhi lucidi e pergamene piene di frasi affettuose.

Due cuori e una “capanna”

Abbassata la saracinesca, il coiffeur volterà pagina con la consorte, Gaetana Parisi, detta Nuccia che ci racconta il secondo tempo della loro vita. «Grandi viaggi non sono concessi dalla pensione che dopo una vita di sacrifici ci ritroveremo» commenta la 64enne. Ma non manca il lieto fine dietro l’angolo: li aspetta una vita in mezzo alla natura a Villagrande di Montecopiolo, nella casa dov’è cresciuto Ilario, ora 76enne, pronto a dedicarsi all’orticello e alla cura degli animali da cortile.

