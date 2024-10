Halloween a Rimini, una giornata di giochi all’ex stazione di via Pascoli

Per la prima volta a Rimini, una festa speciale trasforma l’ex stazione di via Pascoli in “Halloween Express”, una giornata di giochi, laboratori per bambini, passeggiate culturali e djset.

Un appuntamento partecipativo organizzato dal Comune di Rimini insieme a vari enti partner per scoprire la ex stazione ferroviaria, un tempo capolinea della linea che collegava Rimini a San Marino, oggi un luogo da immaginare insieme. Per tutto il pomeriggio, le attività commerciali di via Pascoli accolgono i più piccoli per il tradizionale gioco di Halloween “dolcetto scherzetto”.

Il programma parte alle ore 15 con il teatrino delle ombre, laboratorio creativo per bambine e bambini dai 4 anni (fino alle ore 18, a cura di Compagnia Le Pu-pazze Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Alle ore 16,30 si prosegue con Tracce di Storia: alla scoperta della ex Stazione “Rimini-Marina” e del quartiere, una passeggiata culturale alla scoperta della ex stazione ferroviaria e dei suoi segreti: un viaggio nella storia del quartiere, dalla ex stazione al mare, per guardare i luoghi in cui viviamo con occhi diversi (a cura di Michela Cesarini, Discover Rimini, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).

Dalle ore 17 si tiene il laboratorio di intaglio della zucca e truccabimbi presso Freaky Horror Tattoo Shop (via Pascoli 186 con quota di partecipazione).

Dalle ore 18 Marina stAzione culturale, da ex stazione ferroviaria a luogo culturale e sociale da immaginare insieme.

Alle 18,30 Kambology djset/ Halloween Special Edition a cura di Dj Kambo.

Tutte le attività sono gratuite (con prenotazione obbligatoria Halloween express: la festa di Via Pascoli, nella ex Stazione Ferroviaria), ad eccezione del laboratorio di intaglio della zucca.

Orario: dalle ore 15 a tardo pomeriggio Ingresso gratuito.