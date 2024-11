Guseppe Conte a Rimini venerdì 15 novembre

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Rimini venerdì 15 novembre per un evento di chiusura della campagna elettorale, accompagnato dai coordinatori regionali, i senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi e dalla Consigliera regionale uscente

Silvia Piccinini insieme ai candidati Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi e Federico Lepore.

La visita a Rimini prevede diversi momenti di incontro con i cittadini e sarà l’occasione per discutere i punti cardine del programma del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna. Il programma di venerdì parte alle 17:30 con la visita al Giardino della Memoria dedicato alle 24 vittime della banda Uno Bianca (Via Antonia De Barignano). Alle 18 una passeggiata nel cuore di Rimini con partenza da Piazza Malatesta per un percorso che toccherà Piazza Cavour, Corso d’Augusto e terminerà al Cinema Fulgor, dove Conte e i rappresentanti del Movimento avranno modo di salutare i cittadini e rispondere alle loro domande.