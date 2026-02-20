Guardavano Sky, Dazn e Netflix con servizi pirata: multe in arrivo per i 120 clienti di un reseller riminese

Guardare da “abusivi” Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video porta al rischio multe per i clienti di un “reseller” riminese. Le attività investigative coordinate dalla Procura di Bologna ed eseguite dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, per il contrasto su larga scala dello streaming illegale di contenuti audiovisivi, hanno permesso di individuare e segnalare numerosi “clienti” di servizi pirata messi a disposizione da un cosiddetto “reseller”, residente nella provincia di Rimini.

I finanzieri del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi, hanno identificato su tutto il territorio nazionale oltre 100 persone che avevano fruito in modo illecito di contenuti a pagamento, analizzando i numerosi flussi finanziari e tracciando i pagamenti bancari e le ricariche di carte prepagate a beneficio del rivenditore riminese.

I 120 clienti, compiutamente identificati, risiedono in 60 differenti province italiane e versavano un importo mensile per l’acquisto dei servizi illegali che dava accesso ai palinsesti delle principali piattaforme di pay-TV, come Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video.

Nei loro confronti la Guardia di finanza ha ora contestato violazioni amministrative in materia di tutela del diritto d’autore, con sanzioni pecuniarie di 154 euro che arrivano sino a 5.000 euro nei casi più gravi e di recidiva.

Tra i sanzionati emerge un’importante polarizzazione dei cosiddetti end-users (utenti finali) nel territorio romagnolo, anche perché il fenomeno illecito viene spesso promosso mediante passaparola e diretta conoscenza e non soltanto su internet.

I clienti coinvolti presentano un’età compresa tra i 20 e i 70 anni e appartengono a categorie lavorative eterogenee, tra cui lavoratori dipendenti, liberi professionisti e pensionati. Ad oggi, non risulta presentato nessun ricorso avverso le contestazioni.