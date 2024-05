Granchio Blu, il ministro Lollobrigida: “Nuove risorse per gli imprenditori e un fondo per il commissario”

Il granchio blu ha creato una situazione “emergenziale” per la quale “ci siamo attivati con un intervento commissariale e oggi implementiamo ancora di più le risorse economiche per i nostri imprenditori e creiamo un fondo per il commissario, perché possa prevedere tutti gli interventi a sostegno dei nostri imprenditori”. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, a Milano ha anticipato alcune dei temi del Consiglio di ministri di oggi che discuterà il decreto sugli aiuti all’agricoltura. Come si legge in una nota, Lollobrigida, nel corso della 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord ad Assolombarda a Milano, ha sottolineato che un commissario “può fare più velocemente delle azioni per risolvere il problema più rapidamente, anche se non ci vorranno pochi giorni e bisogna avere una strategia e forme di intervento massive. Abbiamo chiesto anche l’intervento dell’Europa perché questo problema può riguardare tutto il Mediterraneo”.