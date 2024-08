Goletta Verde promuove le acque in Romagna: solo due punti alle foci dei fiumi risultano inquinati

Il mare dell’Emilia Romagna è sicuro. Il monitoraggio delle acque costiere, condotto da Goletta Verde (Legambiente), ha prodotto esiti positivi. «Siamo in trend con gli scorsi anni - spiega Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia Romagna -. Su undici punti campionati, solamente due sono risultati inquinati: la foce dei Fiumi Uniti a Ravenna e la foce del Rubicone a Gatteo a Mare». La novità principale riguarda il campionamento sul torrente Marano di Riccione, “l’osservato speciale”, che in questo 2024 è risultato a norma di legge, a differenza delle precedenti estati. Fugato, dunque, qualunque rimasuglio di dubbio sulla balneabilità delle coste, «assicurata da un intenso lavoro di monitoraggio che - spiega il sindaco di Ravenna Michele De Pascale - viene eseguito congiuntamente da istituzioni e associazioni come Legambiente. La costa è il nostro bene più prezioso, sia in termini di salute pubblica che come fattore di sviluppo economico». Cristina Mazziotti, responsabile della struttura tematica oceanografica Daphne, rassicura anche sul problema mucillagini: «Si tratta di materiale organico prodotto da alghe. Un fenomeno assolutamente naturale, quest’anno più intenso rispetto alle annate passate. Non è il massimo camminarci dentro, ma non ci sono rischi per la salute».