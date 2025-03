Gli adolescenti per ogni ora sui libri ne trascorrono 6 al telefono: i dati dell’Osservatorio Kids

I ragazzi, tra i 10 e i 14 anni, per ogni ora che trascorrono sui libri, ne dedicano 6 a fruire contenuti su smartphone: ogni settimana il tempo dedicato alla lettura è in media di 1 ora e 43 minuti, contro le 10 ore e 28 minuti occupate dallo smartphone.

Il dato viene dall’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori (realizzato con Pepe Research ogni due anni) che verrà presentato nel giorno d’apertura della Bologna Children’s Book Fair, il 31 marzo alle 14 in Sala Overture, all’incontro ‘La lettura tra gli 0-14enni oggi. Si tratta della quarta edizione dell’Osservatorio Kids di Aie. La ricerca indaga non solo la lettura, ma anche le dinamiche di vendita dei libri per bambini e ragazzi.

“I dati che presenteremo estesamente a Bologna - spiega il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta - gettano nuova luce sulla qualità della lettura dei più giovani, che è un tema su cui ci si interroga a livello internazionale. L’Osservatorio, che è attivo dal 2018 con cadenza biennale, ci permette di mappare un panorama in forte evoluzione, aiutandoci a capire non solo quanto, ma come si legge e con quali evoluzioni nel corso della crescita. Ed è anche il solo attivo nel nostro Paese che rileva i comportamenti di lettura in questa fascia di età”.