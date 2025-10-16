Giulio Lolli ottiene la semilibertà

RIMINI. Il “pirata” di Bertinoro Giulio Lolli, ex imprenditore della Rimini Yacht estradato dalla Libia nel 2019, ha ottenuto la semilibertà. Questo vuol dire che al mattino potrà lasciare il carcere di Bologna (dove è detenuto per scontare un cumulo di pene per bancarotta legata al crac della società) e partecipare così all’esterno ad attività lavorative utili al reinserimento sociale per rientrare solo la sera nell’istituto penitenziario. Il beneficio è stato deciso ieri dal tribunale di Sorveglianza. «È una delle persone più ottimiste che abbia mai conosciuto e non si è mai abbattuto di fronte alle difficoltà, quindi si può immaginare quanto sia entusiasta per questa bella notizia - spiega il suo avvocato Claudia Serafini -. A dire il vero un po’ se lo aspettava viste tutte le relazioni favorevoli, compresa quella del procuratore generale. C’è da dire che fatto un ottimo percorso all’interno del carcere, attraverso collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche, svolgendo convegni in carcere e seguendo percorsi universitari». Ora però inizierà un secondo capitolo della sua vita. «La prossima settimana inizierà a lavorare come commerciale in un’azienda bolognese di logistica dove non vedono l’ora di averlo con loro - continua Serafini -. Adesso è in semilibertà, ma l’obiettivo dei prossimi mesi sarà chiedere e ottenere la messa in prova ai servizi sociali. A breve invece uscirà anche un libro sulla sua vita e siamo in contatto con diverse produzioni per la realizzazione di un film».