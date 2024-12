Giubileo, migliaia di fedeli a Rimini per il via all’Anno Santo

RIMINI. Apertura del Giubileo partecipatissima ieri pomeriggio a Rimini: circa due migliaia di fedeli hanno preso parte alla liturgia con cui il vescovo Nicolò Anselmi ha dato ufficialmente il via all’Anno Santo nella diocesi con la lettura di preghiere e di alcuni passi della bolla papale “Spes non confundit” nella chiesa dei Paolotti in un’affollatissima piazza Tre Martiri. Alcuni riminesi ne hanno approfittato, come da tradizione, anche per chiedere una grazia nell’antistante Tempietto di Sant’Antonio, riaperto da pochi giorni dopo un importante intervento di restauro. Particolarmente suggestivo il momento in cui è risuonato il “Jobel” dello “Shofar” (corno liturgico giunto appositamente dalla Terra Santa), il cui nome è e alla base della parola “Giubileo”. Subito dopo il vescovo Anselmi, dietro una grande croce portata da volontari, ha guidato la nutrita processione alla volta della basilica cattedrale, dove è stata collocata un’ancora proveniente da un peschereccio riminese (una delle immagini simbolo scelte per il logo del Giubileo). Nel Tempio Malatestiano il vescovo ha consegnato ai referenti dei 18 luoghi giubilari della diocesi la lampada ad olio che arderà durante l’Anno Santo ed ha infine celebrato la messa.