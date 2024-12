Giubileo 2025: ecco i 18 luoghi giubilari di Rimini

Domenica 29 dicembre l’apertura è prevista dalle ore 17 con un primo momento alla chiesa dei Paolotti, in piazza Tre Martiri a Rimini. – annuncia don Stefano Battarra, referente della commissione diocesana per il Giubileo – alla breve preghiera e alla lettura di alcuni passi della bolla d’indizione del Giubileo Spes non confundit, seguirà il suono della Jobel (detto anche Shofar), il corno ‘liturgico’ di montone venuto appositamente da Gerusalemme, utilizzato nella tradizione ebraica per annunciare l’inizio di alcune feste sacre, e alla base della parola ‘Giubileo’. In processione ci recheremo alla Basilica Cattedrale dove all’interno è stata posizionata un’ancora proveniente da un peschereccio riminese (l’ancora di speranza è utilizzata nel logo del Giubileo 2025). Prima della s. Messa, il Vescovo Nicolò consegnerà ai rappresentanti dei 18 luoghi giubilari la lampada ad olio che arderà durante tutto l’anno di Grazia, simbolo di Gesù luce che illumina ed è speranza viva di salvezza”.

In Diocesi sono stati individuati 18 luoghi giubilari.

Oltre alla Basilica Cattedrale, i santuari mariani (Madonna della Misericordia, Rimini - S. Chiara; S. Maria delle Grazie, Covignano - Rimini; Madonna della Visitazione a Casale - San Vito; S. Maria delle Grazie, Fiumicino - Savignano; Madonna di Bonora, Montefiore Conca - S. Maria delle Grazie, Trebbio di Montegridolfo - Madonna di Saiano - Poggio Torriana); alcune chiese legate ad anniversari particolari (Chiesa delle Sorelle dell’Immacolata a Miramare; Chiesa della Resurrezione alla Grotta Rossa; Chiesa S. Maria Ausiliatrice a Rimini - Salesiani; Chiesa di S. Biagio a Saludecio - Santo Amato Ronconi); i due monasteri di clausura presenti in Diocesi (Monastero S. Maria della Vita, Sogliano - Carmelitane; Monastero Natività di Maria, Rimini - Clarisse); e alcuni luoghi di condivisione, opere caritatevoli (Cappella dell’Ospedale di Rimini; Carcere di Rimini; Caritas diocesana a Rimini e Comunità PGXXIII a S. Aquilina).

“Il Giubileo affonda le sue radici nella tradizione ebraica. – ha spiegato il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, nella conferenza stampa di presentazione – il Signore ha voluto un giorno dedicato al riposo dopo la creazione, il popolo ha compreso che non bastava un giorno ma era necessario un anno intero. Dopo sette settimane di anni, il cinquantesimo anno era dunque dedicato al riposo, al ri-costituire relazioni sane con Dio e con il prossimo. Bonifacio VIII ha rilanciato il Giubileo della Chiesa Cattolica che da diversi secoli si celebra ogni 25 anni.

Come ha ricordato Papa Francesco, il Giubileo è un anno di Grazia, nuovo spazio di giustizia e fraternità, in cui tutti gli uomini abbiano le stesse possibilità di vivere la pace, la gioia e la fraternità che Lui stesso ha pensato”.

La Diocesi di Rimini propone alcune tracce per vivere il Giubileo 2025. Tra queste: il pellegrinaggio alla Basilica Cattedrale di Rimini di tutte e quindici le Zone Pastorali in cui è divisa la Diocesi stessa; una grande celebrazione della Riconciliazione nelle stesse Zone; alcune opere-segno, tra cui l’offerta in denaro al termine del pellegrinaggio per il restauro della canonica e delle zone attigue del Santuario di Montefiore Conca che accoglierà una esperienza di C.E.C. (Comunità Educante con i Carcerati), per persone che vivono una alternativa al carcere. “Vorremmo affrontare in maniera sistematica anche la questione della casa; ogni Zona Pastorale dovrà cercare una casa per accogliere persone fragili o in difficoltà e accompagnare queste persone con l’amore comunitario necessario per integrarsi”.