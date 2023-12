Gira in auto per Rimini con mezzo chilo di hashish: 21enne arrestato

Continuano i servizi della Polizia di Rimini volti al contrasto della criminalità diffusa ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Rimini. Giovedì sera gli uomini della Squadra Mobile in servizio di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, notavano un’utilitaria alla cui guida vi era un uomo sospetto. Procedevano pertanto a fermare il veicolo ed al controllo: il 21enne alla guida si mostrava nervoso ed agitato. All’attento occhio degli investigatori non sfuggiva una busta di carta con all’interno un sacchetto per il sottovuoto, termosaldato ad una estremità, ove erano custoditi quattro involucri di carta da forno contenenti sostanza stupefacente del tipo cannabinoide “ice” o “leator” contrassegnati da denominazioni pittoresche: Rainbow, Black Ice, Glitter Bomb, Tropicana Cookies.

Nella medesima borsa in carta venivano rinvenuti due ulteriori panetti di hashish, aventi entrambi un’etichetta London Mint Cake. All’interno della tasca posteriore del sedile del conducente dell’autovettura si rinveniva uno sfollagente telescopico metallico, delle dimensioni, aperto, di 53 centimetri. L’uomo veniva portato in Questura dove lo stupefacente pesato risultava pesare circa 500 grammi, facendo scattare l’arresto. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini disponeva che l’arrestato fosse posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.