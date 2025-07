Giorgia Meloni al Meeting di Rimini

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, una schiera di ministri, parlamentari europei, Mario Draghi e il patriarca di Costantinopoli. Poi scienziati, intellettuali e altre personalità. E un nutrito calendario di mostre, spettacoli, convegni, iniziative sportive e per ragazzi.

Il Meeting di Rimini, giunto quest’anno alla sua 46ma edizione, si terrà dal 22 al 27 agosto nella Fiera di Rimini, con il titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, tratto dai Cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot. La manifestazione sarà ricca di convegni, mostre, spettacoli, iniziative culturali, sportive e per ragazzi. Sarà anche trasmessa in diretta su più canali digitali e in più lingue. Il programma è stato presentato alle 18.00 presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

Tra le presenze istituzionali oltre al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che interverrà nella giornata conclusiva, anche i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo giorno interverrà l’ex premier Mario Draghi. Le istituzioni europee saranno rappresentate dalla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola dal vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, dalle vicepresidenti del Parlamento Europeo Antonella Sberna e Pina Picierno, dal vicepresidente del PPE Massimiliano Salini. Sarà presente il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli S.S. Bartolomeo I. Oggi alla presentazione del Meeting hanno partecipato Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, il presidente del Meeting Bernhard Scholz, Giulio Maspero, decano della Facoltà di Teologia alla Pontificia Università Santa Croce e Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.