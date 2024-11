Gente di Rimini, passeggiate ai Padulli, Miramare e Orsoleto per parlare di accessibilità

Prosegue Gente di Rimini, il percorso partecipativo del Comune di Rimini che poterà alla costruzione del Piano di inclusione Sociale e contrasto all’isolamento dell’amministrazione. Dopo una nuova fase di lavoro interno che in questi mesi ha coinvolto tecnici e addetti ai lavori su quattro filoni tematici del progetto, alcuni nuovi appuntamenti in città faranno entrare nel vivo la fase sperimentale che precede la scrittura del piano.

In questi giorni, in particolare, sono previste tre passeggiate di quartiere, delle esplorazioni partecipate che aiuteranno a mettere a terra, coinvolgendo cittadini, associazioni e un gruppo intersettoriale comunale, il lavoro fatto sui temi dell’accessibilità cittadina, intesa come diritto di tutte le persone ad accedere a informazioni, servizi, prodotti e opportunità. Le tre passeggiate interesseranno tre aree sperimentali nelle periferie cittadine: Padulli mercoledì 27 novembre alle 16.00 (con punto di partenza Parcheggio di fronte alla Scuola Primaria Mario Lodi, via Padulli), Miramare giovedì 28 novembre alle 10.00 (partenza in viale Oliveti 74, angolo viale Marconi) e Orsoleto giovedì 5 dicembre alle 16.00 (partenza dal parcheggio del supermercato INS, via Orsoleto 85).

Le esplorazioni si snoderanno tra vie e punti di interesse di queste aree: la finalità è quella di mettere a punto un metodo di lavoro interno a diversi settori dell’amministrazione che possa favorire una valutazione delle priorità e una realizzazione degli interventi che mettano al centro le esigenze delle persone con fragilità.

Partono invece a inizio dicembre gli “Aperitivi delle imprese” del progetto, appuntamenti conviviale e informali che si rivolgono in particolare a imprenditori, commercianti, esercenti per parlare di lavoro e fragilità.

Nel primo di questi incontri, ci si confronterà su alcune esperienze di imprenditori riminesi che hanno inserito persone con fragilità nel loro organico.

Tutti gli eventi vedranno la presenza dell’Assessore Kristian Gianfreda e dei referenti del Comune. Per informazioni e adesioni: gentedirimi@comune.rimini.it