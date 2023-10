Gelati tra Rimini e Londra: ne mangiano 4 in 24 ore a 1.250 chilometri di distanza

Quattro gelati in ventiquattro ore, magari per molti di voi non è proprio un record, ma se consideriamo che le gelaterie distano più di 1250 Km, probabilmente l’impresa assume tutta un’altra dimensione. Una storia curiosa che ha visto come protagonisti due ragazzi di Londra, che sono riusciti, in meno di ventiquattro ore, a visitare le quattro gelaterie 3BIS. I ragazzi sono partiti dalla gelateria di Notting Hill a Portobello Rd, per poi passare a quella di Borough Market; tempo di volare fino a Rimini e sono passati a gustare il gelato del locale alla nuova Darsena di Rimini, per concludere alla 3BIS di Marina Centro, quella dove tutto è iniziato.

Nella gelateria di Marina Centro, i ragazzi hanno incontrato anche Paolo Raffaelli, il proprietario delle gelaterie 3BIS, che riferisce: “Ci è capitato spesso che i clienti visitassero a turno le nostre gelaterie di Rimini e Londra, ma mai passando dall’una all’altra in 24h! Questo ci rende molto felici e premia il nostro impegno costante per mantenere standard qualitativi alti in tutti i nostri locali.” Questo ponte che lega da diversi anni Rimini e Londra, nel nome del gelato, spinge spesso i clienti a provare i prodotti nelle diverse sedi della 3BIS, storica gelateria artigianale riminese, che oltre al prodotto esporta anche un po’ di riminesità.