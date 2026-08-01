Gadget nazisti a Rimini, il Comune bussa in Procura: “Diteci in che modo possiamo intervenire”

«Il Comando della Polizia Locale ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Rimini una nota per segnalare il fenomeno e per chiedere un orientamento su come procedere e quindi domandando se l’esposizione e la vendita di questi gadget possano configurare ipotesi di reato o presentare elementi riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti». Lo fa sapere Juri Magrini, assessore alla Polizia locale e Attività economiche, in merito all’ennesima segnalazione da parte di alcuni turisti di gadget e oggetti vari che richiamano esplicitamente personaggi, icone dei regimi fascista e nazista, in vendita in alcuni negozi della marina.