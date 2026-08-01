Gadget nazisti a Rimini, il Comune bussa in Procura: “Diteci in che modo possiamo intervenire”

«Il Comando della Polizia Locale ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Rimini una nota per segnalare il fenomeno e per chiedere un orientamento su come procedere e quindi domandando se l’esposizione e la vendita di questi gadget possano configurare ipotesi di reato o presentare elementi riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti». Lo fa sapere Juri Magrini, assessore alla Polizia locale e Attività economiche, in merito all’ennesima segnalazione da parte di alcuni turisti di gadget e oggetti vari che richiamano esplicitamente personaggi, icone dei regimi fascista e nazista, in vendita in alcuni negozi della marina.

La reazione

Un ultimo episodio che si è sommato ad altre segnalazioni e non ha lasciato indifferente Palazzo Garampi, come segnala l’esponente di giunta, che prosegue: «I turisti stranieri giustamente si indignano e altrettanto comprensibilmente si domandano come sia possibile l’esposizione e ancor peggio il commercio di oggettistica che richiama alcune delle pagine più oscure e drammatiche della nostra storia recente».

Il nodo da sciogliere

Il problema però è piuttosto chiaro, come precisa Magrini: «Si è anche questa volta alle prese con un palese vuoto legislativo, frutto della mancata capacità nel corso degli anni di integrare la legge Scelba del 1952 – che introdusse il reato di apologia di fascismo e che prevede sanzioni per ‘chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo’ – con un dispositivo normativo chiaro e facilmente applicabile. Vendere gadget è o non è ‘esaltare esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo’? Se la risposta è ovvia per il senso comune, non lo è altrettanto sul piano giuridico, aprendo a interpretazioni e ai consueti ricorsi e contenziosi». Già più di dieci anni fa il Comune di Rimini si era fatto promotore di un’azione legislativa chiarificatrice, arenatasi poi nei palazzi romani e dimenticata da allora nel cassetto di ogni governo succedutosi, così come la stessa Regione Emilia Romagna si era attivata perché si arrivasse ad una legge risolutiva del fenomeno.

Le richieste