Furto di dati negli hotel, coinvolta anche una struttura di Rimini

Rimini
  • 20 agosto 2025
Alcuni dei file sottratti dagli hacker
Alcuni dei file sottratti dagli hacker

Si amplia il caso dei dati sensibili sottratti dagli hacker e rivenduti nel dark web. E dopo il caso dell’hotel di Milano Marittima, in un’altra struttura ricettiva di Rimini sarebbero stati trafugati oltre 20mila documenti di identità. Una contabilità in costante aggiornamento, come appare visibile nella pagina dell’Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), che negli ultimi giorni ha lanciato un allarme sicurezza informatica senza precedenti per il settore turistico.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui