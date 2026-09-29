Furto di account nella pagina Facebook del Comune di Rimini

Il Comune di Rimini informa che ieri la pagina Facebook istituzionale dell’Ente è stata oggetto di un furto di account. Appena rilevata l’anomalia, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati, presentando segnalazione alla Polizia Postale e avviando le procedure previste per il recupero del profilo. Le attività sono in corso per ripristinare quanto prima il pieno controllo della pagina. Nel frattempo, si invitano cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina Facebook “Comune di Rimini”. Si raccomanda inoltre di non aprire eventuali link ricevuti tramite la pagina e di non fornire dati personali, credenziali o informazioni. Chi dovesse visualizzare post o ricevere messaggi sospetti può segnalarli attraverso gli strumenti di Facebook. Per verificare informazioni e aggiornamenti del Comune, si invita a consultare il sito istituzionale www.comune.rimini.it o gli altri profili social dell’Ente: Instagram, X, Threads e LinkedIn del Comune dove saranno pubblicati gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e comunicherà tempestivamente attraverso i propri canali istituzionali l’avvenuto ripristino della pagina.