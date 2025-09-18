Furti a raffica a Rimini e Riccione: arrestato il ladro seriale

Ieri sera durante un servizio di controllo del territorio, una volante dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. L’uomo, un italiano di 35 anni con precedenti per furto e ricettazione, era stato riconosciuto come autore di diversi furti perpetrati nell’ultimo periodo, grazie alle attività investigative poste in essere dalla Polizia che ha preso visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza di diverse strutture ricettive e di ristorazione nel territorio di Rimini e Riccione; l’uomo è stato inoltre trovato più volte in possesso di materiale provento di furto, dunque più volte denunciato per tali reati, anche attraverso il suo riconoscimento da parte delle vittime.