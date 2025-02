Un veicolo in fiamme nel primo pomeriggio di oggi in autostrada nella corsia sud della A 14. Un Fiat Fiorino del gruppo Battistolli ha preso fuoco in A14 tra Rimini e Riccione. Una guardia giurata a bordo, fortunatamente illesa dopo essere riuscita ad accostare nella corsia di emergenza. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme, con la vettura semi distrutta.