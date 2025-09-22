Funghi, via alla stagione: “Controllateli sempre e non fidatevi delle app, i rischi sono altissimi”

Con l’arrivo dell’autunno, si apre anche la stagione della raccolta dei funghi. A partire da oggi l’Ausl Romagna potenzia l’attività degli Sportelli micologici, dove è possibile far controllare gratuitamente i funghi raccolti nei boschi per verificare che siano commestibili e sicuri. Solo nel 2024 sono stati rilasciati circa 500 certificati di commestibilità: un dato che conferma l’importanza del servizio, soprattutto per prevenire intossicazioni che, in alcuni casi, possono avere conseguenze gravissime.Gli sportelli sono nove e sono presenti in tutte le province romagnole, con aperture settimanali nei giorni di maggiore afflusso. A presentare il servizio e parlare dei rischi legati alla raccolta è il dottor Silvio Cantori, coordinatore dell’Ispettorato micologico dell’azienda sanitaria unica.