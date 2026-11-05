Frode Iva da 7 milioni sul commercio di birra e alcolici: sequestri tra Rimini e San Marino

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Rimini mettono a segno un durissimo colpo contro la criminalità finanziaria. Un’articolata attività investigativa condotta dal personale dell’Ufficio ADM Romagna 2 ha permesso di smantellare un complesso sistema di frode all’Iva e di indebita richiesta di rimborsi delle accise. L’operazione ha portato a un sequestro preventivo per un valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro, che ha interessato crediti fiscali, conti correnti, beni mobili, immobili e utilità economiche riconducibili agli indagati.