Frode fiscale e bancarotta per 1,4 milioni: indagato l’ex presidente del Rimini Calcio

Due le persone indagate, tra le quali figurerebbe l’ex presidente del Rimini Calcio Alfredo Rota, per reati di frode fiscale, indebita percezione di contributi e bancarotta fraudolenta, e un sequestro preventivo d’urgenza di disponibilità finanziarie, immobili e società per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro. È questo il bilancio dell’importante operazione denominata “Last Mover”, che è stata eseguita da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinato dalla Procura, dopo il fallimento di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per conto di aziende sia nazionali che internazionali.

Contattato, Rota non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni in merito, limitandosi ad un «non so nulla, ma la cosa non mi riguarda». L’ex numero uno biancorosso per tre anni dal 2020 al 2023 sarebbe stato coinvolto nell’inchiesta in qualità di amministratore di fatto dell’azienda. Con lui anche il prestanome della società.