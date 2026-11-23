Ha avuto luogo oggi la consegna dei lavori per la sistemazione della frana che ha colpito la SP 35bis al Km 1+300 nel Comune di San Clemente. Il movimento franoso si è verificato all’inizio di febbraio di quest’anno e ha richiesto la chiusura totale del tratto, disposta con ordinanza comunale. Il progetto di sistemazione è stato redatto dal Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini, con il supporto di professionisti esterni. Il costo dell’intervento di sistemazione, interamente a carico della Provincia, ammonta a 400 mila euro. I lavori avranno la durata complessiva di 120 giorni.