Flotilla, le prime immagini della liberazione dell’attivista riminese Lola Fabbri

«I partecipanti alla Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, sono decollati dall’aeroporto di Eilat con tre voli charter Turkish». Fine dell’incubo nel primo pomeriggio di ieri per gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui la skipper riminese Lola Fabbri, dopo che le loro imbarcazioni dirette a Gaza erano state bloccate dalle autorità israeliane nei giorni scorsi. La conferma è arrivata direttamente dal Ministero degli Esteri che assicura che l’iter è stato seguito passo passo dai funzionari dell’ambasciata a Tel Aviv che hanno fornito assistenza ai componenti del gruppo, in gran parte atterrati a Istanbul nel pomeriggio di ieri prima di rientrare in Italia verso Malpensa e Fiumicino dove erano attesi ieri verso mezzanotte.